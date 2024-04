Igor Rickli e Aline Wirley compartilham momento especial da filha adotiva

Alto contraste

A+

A-









O ator Igor Rickli e a cantora Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, surgiram com os filhos adotivos no dentista. Os famosos não costumam exibir as crianças com tanta frequência, isto porque o processo de adoção não autoriza esse tipo de exposição. O casal adotou um menino e uma menina. A dupla chegou para fazer companhia ao filho biológico dos artistas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe





Leia mais em Bebê Mamãe • Suposta filha de Leonardo toma decisão e desabafa: “eu tive” • No hospital, Zé Vaqueiro mostra batizado de seu bebê e emociona • Iza exibe a gravidez ao lado de Léo Santana: “tá tão linda”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.