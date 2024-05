Isis Valverde e Grazi Massafera: reencontro e polêmicas As atrizes Isis Valverde e Grazi Massafera devem se reencontrar em breve. As duas foram colocadas em uma certa rivalidade, após Isis...

Isis Valverde surge com seu filho e terá reencontro com Grazi

As atrizes Isis Valverde e Grazi Massafera devem se reencontrar em breve. As duas foram colocadas em uma certa rivalidade, após Isis ser apontada como o pivô do fim do casamento de Grazi com o ator Cauã Reymond, em 2013, quando a filha deles, Sofia, ainda era uma bebê. Na ocasião Isis estava gravando a série “Amores Roubados” com Cauã..

