A cantora Ivete Sangalo e o nutricionista Daniel Cady mostraram as filhas gêmeas Marina e Helena de seis anos com o avô em uma raríssima aparição. As meninas surgiram junto com seu avô paterno William.

