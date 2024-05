bebê mamãe |Do R7

Ivete Sangalo surpreende ao revelar suas gêmeas no meio da plateia A cantora Ivete Sangalo encantou ao revelar suas filhas gêmeas, as meninas Marina e Helena, seis anos, no meio da plateia de um de...

Gêmeas de Ivete Sangalo surgiram na plateia do show dela

A cantora Ivete Sangalo encantou ao revelar suas filhas gêmeas, as meninas Marina e Helena, seis anos, no meio da plateia de um de seus shows. As meninas estavam em uma área mais premium, porém, ainda na pista.

