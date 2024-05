Iza encanta ao mostrar sua bebê em pose inusitada

Alto contraste

A+

A-

Iza exibe sua bebê

A cantora Iza encantou aos seus fãs ao mostrar sua bebê pela primeira vez. Há algumas semanas a primeira gestação da artista foi anunciada por um colunista, antes mesmo da mamãe famosa comunicar a doce notícia. Mesmo com a antecipação da novidade pela mídia, a famosa não deixou de criar uma forma especial de compartilhar com quem acompanha toda sua carreira de forma especial. Ela promoveu uma live com o pocket show no qual cantou exibindo seu ventre que gera uma vida à mostra.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Iza mostra sua bebê em pose inusitada: “num guento”

• Filha de Kaká posa em apresentação na sua escola americana

• Duda Nagle posa com Sabrina e Zoe e Nicolas Prattes comenta



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.