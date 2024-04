Joaquim Lopes celebra os 3 anos das gêmeas com linda festa e impressiona

Alto contraste

Joaquim Lopes celebra os 3 anos de suas filhas gêmeas com linda festa e impressiona Joaquim Lopes celebra os 3 anos de suas filhas gêmeas com linda festa e impressiona (Bebê Mamãe)

A casa do ator Joaquim Lopes e da compositora Marcella Fogaça está em festa!! As filhas gêmeas do casal celebraram nesta quarta-feira (20), seus três aninhos de vida. Para celebrar a data especial de suas herdeiras a compositora organizou uma linda festinha de aniversário para as pequenas.

