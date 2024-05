bebê mamãe |Do R7

José Loreto exibe passeio com sua filha com Débora Nascimento

O ator José Loreto aproveitou o período de descanso para se divertir com sua única filha. O artista se tornou pai quando ainda era casado com a atriz Débora Nascimento. O casamento durou cerca de quatro anos e a separação veio alguns meses depois do nascimento da herdeira, a menina Bella.

