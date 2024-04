Kaká celebra aniversário em festa dos sonhos com a família O ex-jogador Kaká está celebrando 42 anos de idade. E para celebrar, ele fez uma festa de aniversário dos sonhos ao lado da esposa...

Alto contraste

A+

A-

Kaká comemorou o aniversário junto de sua família

O ex-jogador Kaká está celebrando 42 anos de idade. E para celebrar, ele fez uma festa de aniversário dos sonhos ao lado da esposa, a modelo Carolina Batista, e de seus quatro filhos. Ele é pai de Luca, 15 anos, e Isabella, 12 anos, frutos do casamento com a primeira esposa, a influenciadora Carol Celico. E com Carolina Batista ele tem Esther, três anos, e Sara, um ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Kaká posa com os filhos em festa de aniversário dos sonhos

• Wanessa Camargo posa com filhos e surge com Dado após volta

• Filha de Carla Perez posa com a namorada e Xanddy desabafa



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.