Kate Middleton: Decisão importante para seus filhos após descoberta

Alto contraste

A+

A-

Princesa Kate Middleton tomou uma decisão a respeito dos três filhos Princesa Kate Middleton tomou uma decisão a respeito dos três filhos (Bebê Mamãe)

A princesa Kate Middleton tomou uma decisão em relação aos seus três filhos com o príncipe William após o seu diagnóstico. De acordo com a imprensa britânica, os pequenos príncipe George, princesa Charlotte, oito anos, e príncipe Louis, cinco anos, foram a maior preocupação da princesa em relação a como a notícia de que está com câncer viria a público.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Kate Middleton toma decisão sobre os 3 filhos após descoberta

• Sophie Charlotte celebra 8 anos do filho com festa dos sonhos

• Ivete surge esquiando com filho Marcelo Sangalo na neve: “uau”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.