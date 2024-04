Kate Middleton e príncipe William esbanjam felicidade em passeio de compras

Alto contraste

Kate Middleton surgiu fazendo compras com o príncipe William Kate Middleton surgiu fazendo compras com o príncipe William (Bebê Mamãe)

A princesa Kate Middleton foi vista fazendo compras com o príncipe William. O casal teria sido visto em uma loja de produtos de fazendas locais em Windsor na Inglaterra chamada The Windsor Farm Shop. O local fica cerca de 1500 metros do Adelaide Cottage, que é a residência da família.

