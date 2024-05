Kayky Brito revela detalhes inéditos sobre seu atropelamento O ator Kayky Brito fez pela primeira vez uma admissão em relação ao que aconteceu no dia do seu atropelamento. Desde quando recebeu...

Kayky Brito faz admissão sobre seu atropelamento

O ator Kayky Brito fez pela primeira vez uma admissão em relação ao que aconteceu no dia do seu atropelamento. Desde quando recebeu alta, o ator não havia falado sobre o que houve no dia em que foi atropelado, em setembro do ano passado.

