Kayky Brito surpreende ao posar com seu filho e seus pais

Kayky Brito impressiona ao posar com seu filho e seus pais

O ator Kayky Brito encantou ao mostrar um lindo clique junto com seu filho e seus pais pela primeira vez após susto que passou. O famoso é pai orgulhoso de um lindo menino. O pequeno Kael está com dois aninhos de vida. Ele é fruto de seu relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale.

