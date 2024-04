Kelly Key compartilha momentos em família na África

Alto contraste

Kelly Key mostra seu filho na casa de praia Kelly Key mostra seu filho na casa de praia (Bebê Mamãe)

A cantora e influenciadora Kelly Key mostrou mais de sua vida em um momento em férias no exterior, junto ao seu filho mais novo e seu marido. Desde 2004, a artista é casa com o empresário Mico Freitas, com quem teve dois herdeiros. O filho mais velho do casal se chama Jaime Vitor e tem 18 anos. Já o caçula, Artur, completou sete anos, semanas atrás. A data foi celebrada em família e amigos com uma festa temática da animação “Fortinite”. Além dos meninos, Kelly é mãe de Suzanna Freitas. A primogênita tem 23 anos e é fruto do primeiro casamento da artista com o cantor Latino.

