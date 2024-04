Larissa Manoela: Revelações sobre gravidez e família

Alto contraste

Larissa Manoela falou sobre os seus pais, entenda

A atriz Larissa Manoela, 23 anos, abriu o jogo e fez revelações sobre gravidez e uma possível reconciliação com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Larissa está casada há quatro meses com o ator André Luiz Frambach, 27 anos e agora ela estreou no musical A Noviça Rebelde. Larissa interpreta Liesl, a filha mais velha do Capitão Von Trapp.

