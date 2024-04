Leandra Leal anuncia sua primeira gravidez e revela detalhes emocionantes

Alto contraste

A atriz Leandra Leal, 41 anos, acaba de revelar que está grávida! O bebê é fruto do casamento da atriz com o cineasta Guilherme Burgos, eles se casaram há cerca de quatro meses. Esta é a primeira gestação de Leandra, mas ela já é mãe da menina Júlia de nove anos. Júlia é fruto do casamento da atriz com seu ex-marido produtor cultural Alê Youssef e entrou para a família por meio da adoção quando ainda era bebê.

