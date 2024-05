Leandra Leal compartilha momento especial com sua filha e sua mãe

Alto contraste

Leandra Leal posa com sua filha e sua mãe

A atriz Leandra Leal compartilhou mais um lindo registro de sua primeira gravidez. A artista já é mãe, orgulhosíssima, de uma menina. A primogênita Júlia, de nove anos, é fruto do relacionamento de Leandra com o produtor cultural Alê Youssef. A primeira experiência com a maternidade foi gerada por meio do processo de adoção. Júlia chegou à família quando tinha dois aninhos, em 2016.

