Leandra Leal exibe sua primeira gravidez em evento no Rio de Janeiro

A atriz Leandra Leal encantou ao posar ostentando a sua primeira gravidez em um evento no Rio de Janeiro. A artista marcou presença no lançamento da segunda temporada da série “Justiça”, na qual voltou a interpretar Kellen. Na ocasião, a famosa usou um vestido longo dourado, com fenda frontal bem ajustado ao corpo, exaltando a barriguinha de quem espera mais um herdeiro.

