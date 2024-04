Leandra Leal posa com a família na festa da Regina Casé

Leandra Leal posa com a família na festa da Regina Casé Leandra Leal posa com a família na festa da Regina Casé (Bebê Mamãe)

A atriz Leandra Leal surgiu com a filha em uma festa. O evento, inclusive, praticamente parou o Rio de Janeiro e reuniu muitos artistas. Trata-se do aniversário da atriz Regina Casé que completou 70 primaveras. Para comemorar o dia especial, a famosa recebeu seus convidados em um festão. O local escolhido tem tudo a ver com a aniversariante, isto porque a comemoração foi na quadra da Mangueira, na capital carioca.

