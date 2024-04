Leandra Leal surpreende fãs com ensaio gestante feito pelo marido

A atriz Leandra Leal surgiu em lindos cliques exibindo sua gravidez. A famosa espera seu segundo filho. Ela anunciou a novidade no mês passado. Quando compartilhou a notícia com os fãs, ao que tudo indica, a gestação já estava mais avançada. Isto porque no anúncio ela já revelou se o caçula é um menino ou uma menina.

