Léo reencontra sua filha com Lorena Improta e revela susto Lorena Improta Léo posa com filha com Lorena Improta e passa susto em avião.Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê MamãeLeia...

bebe mamãe|Do R7 10/05/2024 - 21h33 (Atualizado em 10/05/2024 - 21h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share