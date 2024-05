bebe mamãe |Do R7

Léo Santana revela detalhes da festa de 3 anos da filha O cantor Léo Santana mostrou que tem alguém ansioso pelo seu próximo aniversário. A herdeira do artista, do casamento com a dançarina...

Léo Santana conta detalhes da festa da filha

O cantor Léo Santana mostrou que tem alguém ansioso pelo seu próximo aniversário. A herdeira do artista, do casamento com a dançarina Lorena Improta, já tem uma lista de exigências para a comemoração. Brincadeiras a parte, a garotinhas Liz, de dois anos, já sabe o tema de seu aniversário: sua animação favorita!

