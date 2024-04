Lorena Improta compartilha perrengue na escola da filha: "toda vez" A dançarina Lorena Improta fez um novo desabafo sobre a fase de sua filha, Liz. A menina de dois aninhos é a primogênita do casamento...

Alto contraste

A+

A-

A dançarina Lorena Improta fez um novo desabafo sobre a fase de sua filha, Liz. A menina de dois aninhos é a primogênita do casamento da artista com o cantor Léo Santana. A herdeira passou a frequentar a escolinha em Salvador, na Bahia, há alguns meses. Desde então, Lore tem contado em suas redes sociais alguns desafios que têm passado para orientar a filha nessa fase, que está sendo uma descoberta para as duas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Lorena Improta mostra perrengue com a filha na escola: “toda vez”

• Bárbara Evans mostra sua filha de 2 anos comendo hambúrguer

• Modelo grávida de Neymar fez revelação com ex-namorado! Veja:



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.