Luana Piovani mostra filho vivendo com Pedro Scooby e manda recado A atriz Luana Piovani mostrou seu primogênito vivendo com o pai Pedro Scooby. Há quase um mês, o menino Dom, 12 anos, se mudou de...

Luana Piovani mostrou seu filho e mandou uma mensagem a Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani mostrou seu primogênito vivendo com o pai Pedro Scooby. Há quase um mês, o menino Dom, 12 anos, se mudou de Portugal, onde vivia com Luana e os dois irmãos, os gêmeos Bem e Liz, sete anos, e foi viver no Rio de Janeiro com o pai, a madrasta Cíntia Dicker e a irmãzinha Aurora, um ano.

