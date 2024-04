Lucas Lima compartilha momento especial com seu filho Theo ao lado de Sandy

Alto contraste

Lucas mostrou seu filho com a cantora Sandy e falou dele Lucas mostrou seu filho com a cantora Sandy e falou dele (Bebê Mamãe)

O músico Lucas Lima mostrou um raro momento junto com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de nove anos. Lucas mostrou que o filho lhe acompanhou nos bastidores do musical Once em São Paulo, no qual o músico interpreta o personagem principal.

