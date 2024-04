Lucas Lima e seu filho Theo se divertem juntos no novo lar O músico Lucas Lima surgiu assistindo desenho animado com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de nove anos. Lucas e o menino...

Lucas Lima posou com o filho com Sandy

O músico Lucas Lima surgiu assistindo desenho animado com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de nove anos. Lucas e o menino Theo ficaram assistindo a um desenho no quarto dele na casa nova.

