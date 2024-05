bebê mamãe |Do R7

Lucas Lima se declara para Sandy em momento especial Reprodução Instagram O músico Lucas Lima foi prestigiar a cantora Sandy na apresentação do tenor Andrea Bocelli. Para celebrar seus...

Alto contraste

A+

A-

Lucas Lima posou com filho e fez declaração ao filho

O músico Lucas Lima foi prestigiar a cantora Sandy na apresentação do tenor Andrea Bocelli. Para celebrar seus 30 anos de carreira, Andrea Bocelli se apresentou no estádio Allianz Park em São Paulo e Sandy foi convidada para cantar junto com ele.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe





Leia mais em Bebê Mamãe • Monica faz rara aparição com seus filhos com Junior: “fofos” • Esposa de Kaká posa com as filhas na nova mansão e impressiona • Ana Hickmann posa com filho e Edu Guedes após divórcio e fala

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.