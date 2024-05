Luciano Huck e Angélica: um dia especial no Maracanã O casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck posaram ao lado seus três filhos em dia de futebol solidão no estádio do Maracanã...

Alto contraste

A+

A-

Angélica e Luciano Huck surgem com os três filhos no Estádio do Maracanã

O casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck posaram ao lado seus três filhos em dia de futebol solidão no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Os dois são pais orgulhosos de três herdeiros. Joaquim, de 19 anos é o filho mais velho, o irmão do meio, Benício tem 16 anos, enquanto a única menina do trio, Eva tem 10 anos de idade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Luciano Huck e Angélica posam com os filhos no Maracanã

• Enzo Celulari mostra seu irmão caçula e encanta: “homenzinho”

• Filha de Carla Perez posa com a mãe e namorada: “maravilhosas”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.