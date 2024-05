bebe mamãe |Do R7

Mãe da bebê Agnes comove ao falar sobre o que aconteceu com sua filha Reprodução Instagram A mãe da bebê Agnes, seis meses, que estava desaparecida em Canoas no Rio Grande do Sul descobriu o que aconteceu...

Alto contraste

A+

A-

Mãe da bebê Agnes comoveu ao falar o que houve com sua filha

A mãe da bebê Agnes, seis meses, que estava desaparecida em Canoas no Rio Grande do Sul descobriu o que aconteceu com a pequena. Há uma semana, a mamãe Gabrielli procurava pela pequena. Agnes desapareceu quando a família estava sendo resgatava da enchente. Ela estava sendo resgatada junto se sua irmã gêmea e de outros dois irmãos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Mãe da bebê Agnes descobre o que houve e desabafa: “no céu”

• Luciano Huck mostra os filhos bebês com Angélica e se declara

• Viih Tube e Eli fazem lindo chá revelação: “menino ou menina”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.