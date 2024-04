Mãe de Ronaldo se emociona ao celebrar aniversário dos netos A mãe do ex-jogador e ídolo do futebol, Ronaldo Nazário, encantou ao se declarar para seus netos. A dona Sônia Nazário usou suas...

Mãe de Ronaldo faz declaração para os netos

A mãe do ex-jogador e ídolo do futebol, Ronaldo Nazário, encantou ao se declarar para seus netos. A dona Sônia Nazário usou suas redes sociais para homenagear três dos quatros herdeiros do eterno Fenômeno, por completarem mais um ano de vida.

