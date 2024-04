Mano Walter e Débora Silva em loja de enxoval de bebê nos EUA

Alto contraste

Mano Walter e Débora Silva posam em loja de enxoval de bebê nos EUA Mano Walter e Débora Silva posam em loja de enxoval de bebê nos EUA (Bebê Mamãe)

O cantor Mano Walter e sua esposa, a modelo e influenciadora digital Débora Silva, estão viajando com seus dois filhos em Orlando, nos Estados Unidos. Eles são pais de um menino e de uma menina. O primogênito se chama José e está com três anos de idade. Já a filha mais nova, Maria Clara, está com um ano e um mês de vida.

