Marcelo Sangalo: o filho de Ivete que surpreende ao praticar boxe

Marcelo Sangalo, filho de Ivete, surge praticando boxe

O adolescente Marcelo Sangalo, filho da cantora Ivete Sangalo, surgiu lutando boxe e surpreendeu. O garoto apareceu em uma academia aprendo os principais movimentos da modalidade com a ajuda de um instrutor. Ele é o primogênito da baiana e está com 15 anos de idade. Veveta é casada com o nutricionista Daniel Cady. Além do mais velho, o casal tem Marina e Helena, de seis anos, que são gêmeas.

