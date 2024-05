Mateus Solano emociona ao celebrar os 9 anos do caçula O ator Mateus Solano fez uma rara aparição com seu filho mais novo. O garoto Benjamin completou nove anos e ganhou uma linda homenagem...

O ator Mateus Solano fez uma rara aparição com seu filho mais novo. O garoto Benjamin completou nove anos e ganhou uma linda homenagem do pai famoso. O menino é o mais novo dos dois herdeiros do casamento de Solano com a atriz e cineasta Paula Braun. Além do menino, eles são pais de Flora. A primogênita está com 13 anos de idade.

