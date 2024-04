Michel Teló e Thaís Fersoza encantam em passeio com os filhos

Alto contraste

O cantor sertanejo Michel Teló e sua esposa, a atriz e apresentadora Thaís Fersoza, encantaram ao surgir em um passeio por um shopping com seus filhos no último final de semana. Os dois são pais orgulhosos de duas crianças. um menino e uma menina. Melinda é a filha mais velha do casal e está com sete anos. Já o caçula, Teodoro e tem seis aninhos.

