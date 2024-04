Alto contraste

A+

A-

Michel Teló mostra filho tocando em seu bloco Michel Teló mostra filho tocando em seu bloco (Bebê Mamãe)

O cantor sertanejo Michel Teló fez milhares de pessoas pularem e dançarem em seu bloco no Carnaval de Rua da cidade de São Paulo. O artista foi prestigiado por uma multidão em um dia se sol quente na capital paulista. Além dos fãs, ele recebeu um público especial que pulou e brincou muito com o artista em cima do trio elétrico: sua família!

Descubra como o filho de Michel Teló surpreendeu a todos ao tocar percussão em seu bloco! Consulte a matéria completa no site Bebê Mamãe.

Leia mais em Bebê Mamãe

• Filho de Michel Teló toca percussão com banda do bloco do cantor

• Esposa de Bruno do KLB mostra presente inusitado pro seu bebê

• Débora Nascimento mostra a filha com os bebês de Thaila Ayala

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.