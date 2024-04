Murilo Benício e Antonelli surpreendem ao revelar novidade com o filho

Alto contraste

Murilo Benício e Giovanna Antonelli contam novidade envolvendo o filho, Pietro Murilo Benício e Giovanna Antonelli contam novidade envolvendo o filho, Pietro (Bebê Mamãe)

O ator Murilo Benício surgiu com uma de suas ex-companheiras e revelou uma grande novidade na vida do filho. O artista é pai orgulhoso de dois rapazes. O primogênito deles é Antônio que está com 27 anos. Ele é fruto do relacionamento com a atriz Alessandra Negrini. Já da união com a também atriz Giovanna Antonelli, ele foi pai de Pietro. O caçula tem 18 anos de idade.

