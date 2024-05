Murilo Huff compartilha momento especial com seu filho e a madrasta na mansão O cantor Murilo Huff mostrou seu filho com Marília Mendonça, o menino Léo, quatro anos, junto com sua atual namorada, a influenciadora...

Alto contraste

A+

A-

Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff surgiu com a madrasta

O cantor Murilo Huff mostrou seu filho com Marília Mendonça, o menino Léo, quatro anos, junto com sua atual namorada, a influenciadora Gabriela Versiani. O menino Léo surgiu nos braços de Gabriela no sofá da sala da mansão do sertanejo em Goiânia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Murilo Huff mostra o filho junto da madrasta na mansão: “amor”

• Monica mostra seu filho com Junior e desabafa: “impressionante”

• Neymar e Bruna posam com Mavie no estádio pela 1ª vez: “volta!”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.