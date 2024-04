Murilo Huff compartilha momento especial com seu filho em casinha de brinquedo

Alto contraste

Murilo Huff mostra o filho brincando em casinha Murilo Huff mostra o filho brincando em casinha (Bebê Mamãe)

O cantor Murilo Huff exibiu um divertido momento com o filho. Ele é pai orgulhoso de um garotinho. O pequeno se chama Léo e está com quatro anos de vida. O herdeiro é fruto do antigo relacionamento com a cantora Marília Mendonça. Os artistas namoraram por um tempo, mas o romance teve muitos términos e reconciliações.

