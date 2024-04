Alto contraste

O cantor Murilo Huff surgiu junto com o seu filho com a cantora Marília Mendonça, o menino Léo, quatro anos, e com a namorada, a influenciadora Gabriela Versiani, durante uma brincadeira no shopping.

