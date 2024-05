bebê mamãe |Do R7

Nanda Costa compartilha momento musical com suas gêmeas A atriz Nanda Costa mostrou a diversão de suas filhas gêmeas ao brincar de cantar. As meninas, afinal, têm exemplos e vivência com...

Nanda Costa mostra suas gêmeas na casa da ex de Lan Lanh

A atriz Nanda Costa mostrou a diversão de suas filhas gêmeas ao brincar de cantar. As meninas, afinal, têm exemplos e vivência com a música desde a barriga. Afinal de contas, a esposa da atriz e mãe das meninas é uma reconhecida musicista. Lan Lanh tocou e se apresenta com grandes intérpretes da música brasileira como a saudosa Cássia Eller e, atualmente, junto a Maria Bethânia.

