Nanda Costa surpreende ao mostrar suas gêmeas talentosas

Nanda Costa exibe suas gêmeas tocando violão e surpreende

A atriz Nanda Costa surpreendeu os fãs ao exibir um belo registro de suas filhas gêmeas tocando violão de brinquedo. A artista é mãe orgulhosa deixou os fãs encantados ao exibir o mais novo quartinho de suas filhas. A atriz é mãe orgulhosa de duas meninas. As pequenas são gêmeas não idênticas e nasceram do relacionamento com a musicista Lan Lanh com quem Nanda é casada. As pequenas se chamam Kim e Tiê e estão com dois anos de idade.

