Nasce a filha de Fabiano Menotti! Veja a 1ª foto da bebê e saiba todos os detalhes Nasceu a segunda filha do cantor Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti. A bebê se chama Izabela e é fruto do casamento do cantor...

Alto contraste

A+

A-

Fabiano Menotti contou que sua filha nasceu

Nasceu a segunda filha do cantor Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti. A bebê se chama Izabela e é fruto do casamento do cantor com Gabriela. Juntos eles já são pais da menina Júlia de dez anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Nasce a filha de Fabiano Menotti! Veja a 1ª foto da bebê:

• Grazi Massafera posa com filha e com Gianecchini: “muita beleza”

• Bruna Biancardi mostra Mavie com a babá e faz desabafo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.