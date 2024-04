Nasce o 6º filho de Juliano Cazarré! Confira a primeira foto do bebê

Nasceu o bebê do ator Juliano Cazarré Nasceu o bebê do ator Juliano Cazarré (Bebê Mamãe)

Nasceu o sexto filho do ator Juliano Cazarré e de sua esposa Letícia Cazarré. O pequeno Estevão nasceu neste sábado (02) na maternidade Perinatal no Rio de Janeiro. Letícia e Juliano mostraram a primeira foto do filho que veio ao mundo por meio de um parto cesárea.

