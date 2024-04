Nathalia Dill compartilha momentos especiais com sua bebê ao longo dos anos

A atriz Nathalia Dilldeixou os fãs encantados ao compartilhar uma série de cliques raros com sua bebê e como a garotinha foi mudando ao longo dos anos. A artista é mãe de uma linda menina. A pequena Eva tem três aninhos de vida é fruto de seu casamento com o músico Pedro Curvello. A famosa que está no ar na telinha após um hiato de cinco anos para viver a protagonista Vênus Mancini, na novela da sete “Família é Tudo”.

