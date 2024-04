Pai de Henry Borel compartilha a chegada de sua filha! Confira a primeira foto da bebê

Alto contraste

A+

A-

Pai da filha de Henry Borel revelou nascimento de sua bebê

O pai do menino Henry Borel, o engenheiro Leniel Borel, revelou o nascimento de sua filha. A pequena se chama Valentina e é fruto do casamento de Leniel com a médica Larysse Ribeiro. A bebê nasceu em uma maternidade particular na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mãe e filha passam bem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filha de Glória Maria posa com amigos em balada no RJ: “tá linda”

• Deborah Secco surge em 1ª viagem com filha após separar

• Duda Nagle revela o quarto de brinquedo de Zoe na sua casa nova



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.