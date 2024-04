Pai de Henry Borel mostra a chegada da filha em casa

Alto contraste

Pai de Henry Borel mostrou a ida da filha pra casa

O pai do menino Henry Borel, Leniel Borel, revelou que sua recém-nascida já está em casa. Há seis dias, Leniel contou sobre o nascimento de sua filha Valentina, fruto do casamento com a médica Larysse Ribeiro. A bebê nasceu na maternidade Perinatal no Rio de Janeiro.

