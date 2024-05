Pai de Henry Borel se declara ao posar com sua bebê e esposa O pai do menino Henry Borel, o engenheiro Leniel Borel, posou junto com sua esposa, a médica Larysse Ribeiro, e com a filha recém...

Pai de Henry Borel posou com a esposa

O pai do menino Henry Borel, o engenheiro Leniel Borel, posou junto com sua esposa, a médica Larysse Ribeiro, e com a filha recém-nascida do casal, a menina Valentina. Ao surgir com sua esposa e filha, ele se declarou para as duas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

