Pai se emociona ao comparar Henry Borel bebê com sua recém-nascida

Pai de Henry Borel revelou semelhança do menino com a irmã

O pai do menino Henry Borel, Leniel, fez uma emocionante homenagem para seu filho no dia que seria o aniversário de oito anos dele. O menino partiu aos quatro anos de idade vítima de sua própria mãe a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, e do padrasto, ex-vereador e ex-médico Jairo Souza Santos Júnior.

