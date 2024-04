Alto contraste

O casal de influenciadores Paula Amorim e Breno Simões revelaram que perderam o bebê que estavam esperando. Ela estava no terceiro mês de gestação do segundo filho do casal. Eles já são pais do pequeno Theo de um ano e meio.

