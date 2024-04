Paulinho Vilhena comemora os 6 meses de sua bebê em Noronha

Alto contraste

A+

A-

Paulinho Vilhena e Maria Luiza comemoram os 6 meses da bebê Paulinho Vilhena e Maria Luiza comemoram os 6 meses da bebê (Bebê Mamãe)

O ator Paulinho Vilhena celebrou mais um mês de vida de sua bebê e encantou. O artista é pai de uma linda menina. A pequena se chama Manoela e é sua primogênita. Ela é fruto do relacionamento do famoso com a modelo Maria Luiza Silveira. O casal subiu ao altar em dezembro do ano passado em uma cerimônia de casamento religioso feito junto com o batizado da filha.

Leia mais:Consulte a matéria completa no Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Em Noronha, Paulinho Vilhena comemora os 6 meses de sua bebê

• Fernanda Vasconcellos mostra seu bebê na aula pela 1ª vez

• Filha de Zé Felipe ganha festa para receber os amigos na mansão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.