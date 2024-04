 Poliana revela se bebê parecido com Leonardo é filho dele

Alto contraste

Poliana falou sobre bebê parecido com Leonardo Poliana falou sobre bebê parecido com Leonardo (Bebê Mamãe)

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, respondeu sobre um outro possível filho do sertanejo. Junto com Poliana, ele é pai do cantor Zé Felipe, 25 anos. O sertanejo também é pai de Pedro Leonardo, 36 anos, Jéssica Beatriz, 30 anos, Monyque Isabella, 32 anos, João Guilherme, 22 anos e Matheus, 25 anos. Cada um dos filhos do cantor é fruto de um diferente relacionamento dele.

